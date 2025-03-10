O papel da ciência no controle da Covid

A partir desta segunda (10), a CBN Vitória inicia uma série de entrevistas especiais para relembrar a instauração da pandemia, há cinco anos. Para iniciar as conversas, recebemos duas personalidades importantes do período: a cientista, enfermeira e doutora em Epidemiologia, atual Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, e o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto.