O momento é de crise, analisa presidente de comitê gestor do Rio Jucu

Após quatro meses sem chuva volumosa, o Rio Jucu, responsável pelo abastecimento de cidades da Grande Vitória, está com vazão de 6 mil litros por segundo. Esse número é a metade do considerado nível crítico para a bacia hidrográfica, que em situação normal teria vazão de 43 mil litros por segundo. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, Elio de Castro Paulino, explica as condições atuais do manancial e se revela preocupado com o cenário atual. Segundo ele, a parte central do percusso do rio é uma das mais degradadas e revela os pontos que são necessários para que o abastecimento a partir do Jucu e sua preservação sejam controlados: a reservação, a preservação, o saneamento e a gestão da água.