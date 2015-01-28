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CRISE DA ÁGUA

O momento é de crise, analisa presidente de comitê gestor do Rio Jucu

O Rio Jucu, responsável pelo abastecimento de cidades da Grande Vitória, está com vazão de 6 mil litros por segundo

Publicado em 27 de Janeiro de 2015 às 22:21

Publicado em 

27 jan 2015 às 22:21
Após quatro meses sem chuva volumosa, o Rio Jucu, responsável pelo abastecimento de cidades da Grande Vitória, está com vazão de 6 mil litros por segundo. Esse número é a metade do considerado nível crítico para a bacia hidrográfica, que em situação normal teria vazão de 43 mil litros por segundo. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, Elio de Castro Paulino, explica as condições atuais do manancial e se revela preocupado com o cenário atual. Segundo ele, a parte central do percusso do rio é uma das mais degradadas e revela os pontos que são necessários para que o abastecimento a partir do Jucu e sua preservação sejam controlados: a reservação, a preservação, o saneamento e a gestão da água.
Questionado se haveria projetos para construção de barragens no Jucu, ele analisa que não basta apenas represar a água, mas analisar se o ponto seria o ideal para a reserva da água. Ouça a entrevista.
Entrevista - Fábio Botacin - Élio de Castro - 27-01-15

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