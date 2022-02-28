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Menopausa

O momento da mulher de fazer as escolhas certas para o resto da vida

Tema é tratado no livro da jornalista Mariza Tavares que será lançado em março no Dia Internacional da Mulher

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 12:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

28 fev 2022 às 12:08
Mariza Tavares é autora do livro sobre menopausa
Mariza Tavares é autora do livro sobre menopausa Crédito: Divulgação
A ideia do livro "Menopausa - O momento de fazer as escolhas certas para o resto da sua vida" surgiu após o lançamento de outra obra da jornalista, o “Longevidade no cotidiano: a arte de envelhecer bem”. Para Mariza tavares é necessário romper tabus e falar abertamente sobre esse período da vida da mulher, que pode ser complicado mas que dá para passar por ele entendendo as transformações do corpo e tomando as rédeas da situação. O livro mostra como 13 mulheres passaram pela menopausa. Confira.
Entrevista - Patricia Vallim - Mariza Tavares - 28-02-22

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