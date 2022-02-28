O momento da mulher de fazer as escolhas certas para o resto da vida

A ideia do livro "Menopausa - O momento de fazer as escolhas certas para o resto da sua vida" surgiu após o lançamento de outra obra da jornalista, o “Longevidade no cotidiano: a arte de envelhecer bem”. Para Mariza tavares é necessário romper tabus e falar abertamente sobre esse período da vida da mulher, que pode ser complicado mas que dá para passar por ele entendendo as transformações do corpo e tomando as rédeas da situação. O livro mostra como 13 mulheres passaram pela menopausa. Confira.