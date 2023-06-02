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Gastronomia

'O Mistério do Porco' é o prato em destaque na maratona do 'Roda de Boteco 2023'

Bruno Trannin Simões de Mattos e Alexandre Oliveira Granato, responsáveis pelo Recanto Gastrobar, são os convidados do CBN Cotidiano

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 18:00

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

02 jun 2023 às 18:00
"O Mistério do Porco" é prato escolhido pelo Recanto Gastrobar para o Roda de Boteco 2023 Crédito: Adalberto Cordeiro
O festival "Roda de Boteco 2023" vai até 11 de junho em vários estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, na Grande Vitória, com petiscos que variam de bolinhos, polenta frita, pasteis e outras delícias. Nesta semana, os convidados do CBN Cotidiano são Bruno Trannin Simões de Mattos e Alexandre Oliveira Granato, responsáveis pelo Recanto Gastrobar, na Praia do Suá, em Vitória. O prato em destaque na competição é o "Mistério do Porco", uma costelinha de porco ao barbecue desfiada, coberta com musseline de batata com queijos muçarela e catupiry, finalizada com queijo gratinado, bacon e banana-da-terra. Os campeões do festival serão conhecidos na festa Botecão, nos dias 16 e 17 de junho, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Roda de Boteco 4 - 02-06-23

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