'O Mistério do Porco' é o prato em destaque na maratona do 'Roda de Boteco 2023'

O festival "Roda de Boteco 2023" vai até 11 de junho em vários estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, na Grande Vitória, com petiscos que variam de bolinhos, polenta frita, pasteis e outras delícias. Nesta semana, os convidados do CBN Cotidiano são Bruno Trannin Simões de Mattos e Alexandre Oliveira Granato, responsáveis pelo Recanto Gastrobar, na Praia do Suá, em Vitória. O prato em destaque na competição é o "Mistério do Porco", uma costelinha de porco ao barbecue desfiada, coberta com musseline de batata com queijos muçarela e catupiry, finalizada com queijo gratinado, bacon e banana-da-terra. Os campeões do festival serão conhecidos na festa Botecão, nos dias 16 e 17 de junho, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Ouça a conversa completa!