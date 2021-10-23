Heloisa Schurmann: "Não existe jogar fora. O lixo que vai parar nos oceanos começa em casa"

Já imaginou morar em um veleiro por dois anos, navegando em alto mar? É essa a missão da família Schurmann. Eles saíram de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no dia 26 de agosto desse ano, com destino à Nova Zelândia. A família reúne 37 anos de história com o mar e já rodou o mundo por três vezes. A paixão pelos oceanos, que começou com uma viagem de casal, hoje tem um grande objetivo: propor soluções para o fim da quantidade de lixo nas águas. O percurso da viagem inclui a parada em 60 destinos e Vitória faz parte dessa rota - eles chegaram em terras capixabas na quarta-feira (20) e ficam aqui até o próximo dia 26. Em entrevista à CBN Vitória, a pesquisadora e velejadora Heloisa Schurmann conta as experiências mar afora. Ouça: