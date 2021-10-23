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37 anos no mar

Heloisa Schurmann: "Não existe jogar fora. O lixo que vai parar nos oceanos começa em casa"

A entrevistada é a pesquisadora e velejadora Heloisa Schurmann

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 12:30

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 out 2021 às 12:30
Família Schurmann
Família Schurmann Crédito: Emmanuel Schurmann
Já imaginou morar em um veleiro por dois anos, navegando em alto mar? É essa a missão da família Schurmann. Eles saíram de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no dia 26 de agosto desse ano, com destino à Nova Zelândia. A família reúne 37 anos de história com o mar e já rodou o mundo por três vezes. A paixão pelos oceanos, que começou com uma viagem de casal, hoje tem um grande objetivo: propor soluções para o fim da quantidade de lixo nas águas. O percurso da viagem inclui a parada em 60 destinos e Vitória faz parte dessa rota - eles chegaram em terras capixabas na quarta-feira (20) e ficam aqui até o próximo dia 26. Em entrevista à CBN Vitória, a pesquisadora e velejadora Heloisa Schurmann conta as experiências mar afora. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Heloisa Schurmann - 23/10/2021
"Vivendo no veleiro nós dependemos da força dos ventos e não adianta ligar o motor porque as distâncias são muito grandes. Então, a gente tem que ter a paciência de esperar os ventos chegarem. E o respeito um pelos outros dentro do barco, seja família ou tripulantes. O ​mar tem ensinado também que é uma grande estrada pra gente chegar aos lugares e conhecer as culturas", disse Heloisa. Ela ressaltou que "enquanto Deus der condição de subir e descer no barco", ela não vai parar. "A paixão é nosso mar e nosso barco".

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