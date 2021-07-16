O mapa dos 20 pontos que vão receber câmeras para flagrar crimes na Serra

A prefeitura da Serra, com base nas informações da Secretaria de Estado da Segurança sobre os locais de maior receptação de carros roubados e furtados e principais rotas de fugas de criminosos, mapeou os 20 pontos que receberão as câmeras do Cerco Eletrônico. O sistema será integrado às já existentes 14 câmeras do governo do Estado no município.
O Cerco Inteligente da Serra vai disponibilizar as imagens para os comandos das forças de segurança que atuam na cidade para que a ação contra criminosos seja rápida. As câmeras serão instaladas nas principais vias da cidade.
"A Serra é a cidade com maior índice de roubos de carro do Estado e tem também o maior valor de seguro automotivo da Grande Vitória. Por isso o cerco eletrônico é tão importante. Com ele, a Secretaria de Segurança terá acesso em tempo real às imagens das nossas vias. Um trabalho totalmente integrado", disse o prefeito Sergio Vidigal. Acompanhe a entrevista.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sergio Vidigal - 16-07-21
VEJA AQUI O MAPA COM OS LOCAIS QUE RECEBERÃO O CERCO ELETRÔNICO
PONTO 1: Avenida Eldes Scherrer Souza, na altura do Shopping Montserrat
PONTO 2: AVENIDA PAULO PEREIRA GOMES, EM FRENTE A FACULDADE UCL
PONTO 3: AVENIDA MERIDIONAL, PRÓXIMO A ESTAÇÃO VALE
PONTO 4: AVENIDA ÁRTICA
PONTO 5: AVENIDA PAULO PEREIRA GOMES
PONTO 6: AVENIDA TALMA RODRIGUES
PONTO 7: AVENIDA BRASIL, NOVO HORIZONTE
PONTO 8: ES 010, EM FRENTE AO HOTEL JARDINS
PONTO 9: AVENIDA AUDIFAX BARCELOS NEVES
PONTO 10: AVENIDA NORTE SUL, POSTO COLINA
PONTO 11: Avenida Brasília, antes do posto SB, sentido Serra Dourada
PONTO 12: BR 101, RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS
PONTO 13: RUA SAMUEL MEIRA BRASIL
PONTO 14: AVENIDA MARTIN PESCADOR
PONTO 15: Avenida Todos os Santos, Bairro das Laranjeiras, na altura da WVW Manutenção Automotiva
PONTO 16: Avenida João Pinheiro, acesso ao bairro Nova Carapina, após o Trevo de Maringá
PONTO 17: Avenida Civit, após o Trevo de Maringá, no sentido BR-101, na altura da Revenda Michelin
PONTO 18: Avenida Minas Gerais, no sentido Lagoa, na altura da LC Team Jacaraípe
PONTO 19: SÃO PATRICIO
PONTO 20: Avenida Abdo Saad, após a Ponte de Jacaraípe, na altura da Praça Encontro das Águas.
[fonte: prefeitura da Serra]