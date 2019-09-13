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O livro tem que circular, diz escritor sobre projeto de doação

Para estimular a leitura, projeto promove doação de livros no Espírito Santo

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 19:14

Publicado em 

13 set 2019 às 19:14
Livros vão ajudar a combater a baixa leitura entre a população Crédito: Vitor Jubini
Para incentivar o hábito da leitura, um projeto no Espírito Santo tem se destacado: “Compartilhe Saber”, idealizado por Leonardo Monjardim, escritor membro da Academia Espírito-Santense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. O objetivo consiste na arrecadação e doação de livros às comunidades carentes. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o escritor diz que a ideia surgiu diante dos baixos índices de leitura que o Brasil apresenta. 
“O livro tem que circular. As pessoas, geralmente, leem um livro e o guardam, se transformando em objeto de decoração”, alerta. Ouça e conheça mais do projeto:
Entrevista - Fabio Botacin - Leonardo Monjardim - 13-09-19
Pontos de entrega:
- Cerimonial Maison Orange: Avenida Carlos Moreira Lima, 457, Bento Ferreira, Vitória;
- Assembleia Legislativa do Espírito Santo: Av. Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória;
- OAB: Centro, Vitória, 3º andar, Edifício Ricamar;
- Câmara Municipal de Vitória: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1788 – Vitória.
Contato do organizador: 99971-5995 [Leonardo Monjardim]

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