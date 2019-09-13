O livro tem que circular, diz escritor sobre projeto de doação

Para incentivar o hábito da leitura, um projeto no Espírito Santo tem se destacado: “Compartilhe Saber”, idealizado por Leonardo Monjardim, escritor membro da Academia Espírito-Santense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. O objetivo consiste na arrecadação e doação de livros às comunidades carentes. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o escritor diz que a ideia surgiu diante dos baixos índices de leitura que o Brasil apresenta.