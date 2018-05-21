O futuro dos automóveis: carros autônomos e elétricos

Como você imaginaria o carro do futuro? Ou melhor: já será possível termos um carro do futuro na atualidade, em novas estruturas e modelos? Nas últimas semanas você tem acompanhando, na programação da rádio CBN Vitória, novidades no setor de automóveis no Estado. Na mais recente informação informamos sobre a inauguração de um posto para abastecer carros elétricos, em Vitória. No Espírito Santo existem apenas 20 carros elétricos atualmente, mas a expectativa é de que a inovação passe, ao longo do tema, a chamar a atenção de novos interessados. A engenheira eletricista Aline Gonçalves Santos, integrante da da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), é uma das que observa esse cenário.

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Ela, que já tem um carro elétrico, explica. Com um investimento de R$ 27 mil, ela mesmo transformou em elétrico um fusca que era movido a gasolina. Outra iniciativa que chama a atenção, ao longo dos últimos anos, é a do carro autônomo, num projeto desenvolvido na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O projeto é coordenado pelo professor Alberto Ferreira De Souza, do Laboratório de Computação de Alto Desempenho da Ufes. O carro foi batizado de Iara (Intelligent Autonomous Robotic Automobile).

“O carro autônomo é um projeto de pesquisa de longo prazo. Ele foi desenvolvido pelos pesquisadores do Laboratório de Computação de Alto Desempenho (Lcad) da Ufes, e as pesquisas tiveram início em 2009. O trajeto de 74 quilômetros entre o campus de Goiabeiras, em Vitória, e a praia de Meaípe, em Guarapari, já foi feito pelo carro autônomo da Ufes”, explica.