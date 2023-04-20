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Clima

O frio vem aí: temperatura terá queda de até 5° no ES

Ouça detalhes na entrevista com a meteorologista da Climatempo, Carine Gama

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 abr 2023 às 11:35
Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio
Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio Crédito: Rodrigo Gavini
A entrada de uma massa de ar polar no Centro-Sul do país nesta semana chama a atenção para as baixas temperaturas! No decorrer da semana, incluindo os dias do feriado prolongado de 21 de abril, este ar frio se espalha mais sobre o Sudeste e pelo Centro-Oeste deixando as noites cada vez mais frias no centro-sul do país. Segundo a empresa brasileira de meteorologia Climatempo, no Espírito Santo, a previsão é de que o feriado, na sexta-feira (21), seja um dia com muita nebulosidade. As áreas de divisa com a Bahia devem ficar chuvosas o dia todo. Na região do Rio Doce, onde estão Linhares, Colatina e Baixo Guandu, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora que podem ser moderadas.
Já em Vitória e nas áreas ao centro- sul do estado, o feriado do dia 21 deve ser com períodos de sol e muita nebulosidade, com temperatura amena o dia todo. A região da grande Vitória poderá ter chuviscos à tarde e à noite. Esta instabilidade no Espírito Santo está associada a uma frente fria que estará avançando pelo litoral da Bahia no feriado. No sábado, 22, todo Espírito Santo vai ficar instável, com pancadas de chuva a qualquer hora, fracas a moderadas, com possibilidade de algumas aparições do sol. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista da Climatempo, Carine Gama, alerta que com a chegada desta frente fria, a temperatura mínima pode chegar a 19º neste sábado (22), com queda prevista de até 5º. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Carine Gama - 20-04-23.mp3

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