O frio vem aí: temperatura terá queda de até 5° no ES

A entrada de uma massa de ar polar no Centro-Sul do país nesta semana chama a atenção para as baixas temperaturas! No decorrer da semana, incluindo os dias do feriado prolongado de 21 de abril, este ar frio se espalha mais sobre o Sudeste e pelo Centro-Oeste deixando as noites cada vez mais frias no centro-sul do país. Segundo a empresa brasileira de meteorologia Climatempo, no Espírito Santo, a previsão é de que o feriado, na sexta-feira (21), seja um dia com muita nebulosidade. As áreas de divisa com a Bahia devem ficar chuvosas o dia todo. Na região do Rio Doce, onde estão Linhares, Colatina e Baixo Guandu, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora que podem ser moderadas.