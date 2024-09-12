"O fogo progrediu muito nos últimos dois dias", diz IEMA sobre incêndio no Parque Paulo César Vinha

Na manhã desta quinta (12), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) comunicou que o Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, está temporariamente fechado para visitação até a próxima segunda-feira (16). O motivo é um incêndio que afeta a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, área vizinha ao local. Para saber como está sendo o trabalho realizado pelas equipes do Iema e dos Bombeiros do Espírito Santo, o CBN Cotidiano conversa com o diretor-presidente do Instituto, Mário Louzada. "Estamos fazendo um combate sistemático, a gente chega a trabalhar 20 horas por dia", disse. Ouça a conversa completa!
Entrevista José Carlos Schaeffer - Mário Louzada - 12-09-24