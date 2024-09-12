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Queimadas

"O fogo progrediu muito nos últimos dois dias", diz IEMA sobre incêndio no Parque Paulo César Vinha

Ouça a entrevista com o diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Mário Louzada

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 17:56

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

12 set 2024 às 17:56
Destruição: Imagens de satélite mostram consequência de incêndio em Guarapari
Destruição: Imagens de satélite mostram consequência de incêndio em Guarapari Crédito: Júlio Teixeira
Na manhã desta quinta (12), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) comunicou que o Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, está temporariamente fechado para visitação até a próxima segunda-feira (16). O motivo é um incêndio que afeta a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, área vizinha ao local. Para saber como está sendo o trabalho realizado pelas equipes do Iema e dos Bombeiros do Espírito Santo, o CBN Cotidiano conversa com o diretor-presidente do Instituto, Mário Louzada. "Estamos fazendo um combate sistemático, a gente chega a trabalhar 20 horas por dia", disse. Ouça a conversa completa!
Entrevista José Carlos Schaeffer - Mário Louzada - 12-09-24

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