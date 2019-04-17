O fim de uma era: orelhões nas ruas deixam de ser obrigatórios

Antes fundamentais para comunicação telefônica das pessoas, agora os orelhões podem estar com os dias contados. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou um decreto (de 20 de dezembro de 2018) que faz com que os orelhões deixem de ser investimentos obrigatórios. Em vez de manter os telefones públicos, as empresas terão de canalizar recursos para levar comunicação 4G a 1.400 áreas carentes de cobertura móvel, por um período de quatro anos, como explica em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de processo da Gerência de Controle de Obrigações de Universalização e de Ampliação do Acesso da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Sérgio Bastos Blanco.