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O fim de uma era: orelhões nas ruas deixam de ser obrigatórios

Segundo a Anatel, não podem ser retirados os orelhões já instalados nas localidades com até 300 habitantes

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 abr 2019 às 11:16
Antes fundamentais para comunicação telefônica das pessoas, agora os orelhões podem estar com os dias contados. Isso porque a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou um decreto (de 20 de dezembro de 2018) que faz com que os orelhões deixem de ser investimentos obrigatórios. Em vez de manter os telefones públicos, as empresas terão de canalizar recursos para levar comunicação 4G a 1.400 áreas carentes de cobertura móvel, por um período de quatro anos, como explica em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de processo da Gerência de Controle de Obrigações de Universalização e de Ampliação do Acesso da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Sérgio Bastos Blanco. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sérgio Bastos Blanco - 17-04-19
No Espírito Santo, atualmente, segundos dados da Anatel, 3.535 orelhões disponíveis e em manutenção 238 (disponibilidade de 93,69%). Segundo a Anatel, não podem ser retirados os orelhões já instalados nas localidades com até 300 habitantes. Já nas localidades com mais de 300 habitantes, as concessionárias devem ativar e manter orelhões para atender os estabelecimentos de ensino regular, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Poder Executivo e Legislativo, órgãos do Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor, terminais rodoviários, aeródromos e áreas comerciais de significativa circulação de pessoa. Caso algum destes estabelecimentos acima indicados não tenha orelhão instalado, mediante solicitação, a concessionária responsável deverá providenciar a sua instalação. 
 

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