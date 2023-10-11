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Guerra

O conflito Hamas x Israel: históricos, consequências e impacto na economia do ES

Ouça entrevista com o professor de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Daniel Carvalho

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 out 2023 às 11:24
Área da Palestina
Área da Palestina Crédito: Reprodução I Brasil Escola
No último sábado (7), o mundo foi surpreendido com os ataques de mísseis do grupo palestino Hamas a Israel, em uma escalada sangrenta de um conflito alimentado histórica e religiosamente há décadas. A declaração de guerra causou inúmeras consequências, como a morte de mais de milhares de pessoas e o desespero de inúmeras famílias. Além de todo o sofrimento, é possível que o conflito também traga impactos para a economia brasileira e capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de relações internacionais e comércio exterior Daniel Carvalho explica o conflito entre Israel e Palestina e de que forma a guerra pode impactar a economia capixaba. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Daniel Carvalho- 11-10-23.mp3

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