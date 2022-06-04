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Encontro de multicolecionismo

'O colecionismo é inerente ao ser, todos nós colecionamos alguma coisa na vida', diz colecionador

O entrevistado é o colecionador Lélio Cimini, um dos organizadores do 7° Encontro Nacional de Multicolecionismo do Estado

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 11:28

Publicado em 

04 jun 2022 às 11:28
Colecionismo, coleção de selos
Colecionismo, coleção de selos Crédito: Pexels
'O colecionismo é inerente do ser humano, todos nos colecionamos alguma coisa na vida'. É o que diz o colecionador capixaba Lélio Cimini, um dos organizadores do 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo do Espírito Santo, em entrevista à CBN Vitória. Segundo ele, as coleções são formas de preservação da história. O evento que Cimini organiza acontece neste fim de semana, no Century Plaza Apart Hotel, em Vitória, com entrada franca. O colecionador explica que o colecionismo é amplo e o encontro reúne 36 expositores de todo o país. São coleções de variados valores como caixinhas de fósforos, cartinhas de Pokemon, carrinhos, tampinhas de garrafa e documentos imperiais. Ouça:
Diony Silva entrevista Lélio Cimini - 04/06/2022

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