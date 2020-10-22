O caminho do tratamento até a remissão: mulheres que inspiram

Chegamos ao quarto capítulo da série "Amigas do Peito", no mês de prevenção ao câncer de mama! A jornada agora vai passar pelo caminho até a remissão: o tratamento. Nossa companheira, Gilsilene Passon, traz para a conversa quais são as decisões diárias que a paciente precisa tomar, seja na vida pessoal ou profissional. "Precisamos nós priorizar nesse momento, mas também temos que continuar com nossos papéis sociais, então como fazer isso? O que significa se priorizar?". Ela traz algumas respostas que podem ajudar na trajetória. Acompanhe!

Gil explica que é preciso ponderar pensamentos e ações, para as mulheres com câncer de mama estarem bem com elas mesmas e bem para as pessoas que são importantes para elas. "É um momento de vulnerabilidade, algo que não podemos confundir com fraqueza, e precisamos ressignificar emoções. Mudar a chavinha do negativo para o positivo".

Neste quarto capítulo, uma amiga do peito se junta à conversa. Seu nome é Luana Petry, advogada e professora universitária de 33 anos. Ela descobriu o câncer de mama há quatro meses, cinco dias após o nascimento de sua filha. "Eu já desconfiava, e na sala de parto, pedi para médica examinar meus seios. Naquele momento, ela desconversou e não quis falar nada, o que já foi um banho de água fria. Cinco dias após o parto eu recebi o diagnóstico de um tumor agressivo e 15 dias após o parto eu já estava na minha primeira sessão de quimioterapia".

Luana conta seu momento mais difícil: "Tive que parar de amamentar em 15 dias. Foi quando eu mais sofri. No dia da primeira quimio, eu acordei mais cedo para amamentar pela última vez". Ela faz questão de ressaltar a importância da mulher se conhecer. "Não existe hereditariedade de câncer na minha família e eu sempre fui uma pessoa que fez muita atividade física. Tive câncer aos 33 anos. Hoje em dia, o câncer de mama não tem cara".