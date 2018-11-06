O brasileiro sempre foi um empreendedor: perspectivas para 2019

O livro “História da Riqueza no Brasil", do escritor Jorge Caldeira, revela fatos novos e até então não relatados nos livros de história sobre o desenvolvimento do Brasil desde o seu descobrimento. Para recontar esta história, Caldeira se valeu de novas métricas e discursos. Em entrevista à CBN Vitória, Jorge Caldeira, escritor, Doutor em Ciência Política, mestre em Sociologia, conta que o brasileiro sempre foi um empreendedor.

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O Doutor em Filosofia, Eduardo Wolf, destaca o momento presente e aponta que o maior desafio do presidente eleito, Jair Bolsonaro, é fazer com que o seu governo seja em reflexo das expectativas do povo brasileiro.

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Já os entrevistados Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR e Karel Luketic, analista-chefe da XP Investimentos, falam das perspectivas para 2019 na política e na economia. Todos os entrevistados participaram nesta terça-feira (06) do evento Fórum Liberdade e Democracia Vitória.