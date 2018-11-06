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ECONOMIA E POLÍTICA

O brasileiro sempre foi um empreendedor: perspectivas para 2019

Ouça as entrevistas de Jorge Caldeira, Eduardo Wolf, Eduardo Mufarej e Karel Luketic à CBN Vitória

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 14:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 nov 2018 às 14:39
O livro “História da Riqueza no Brasil", do escritor Jorge Caldeira, revela fatos novos e até então não relatados nos livros de história sobre o desenvolvimento do Brasil desde o seu descobrimento. Para recontar esta história, Caldeira se valeu de novas métricas e discursos. Em entrevista à CBN Vitória, Jorge Caldeira, escritor, Doutor em Ciência Política, mestre em Sociologia, conta que o brasileiro sempre foi um empreendedor. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jorge Caldeira - 06-11-18
O Doutor em Filosofia, Eduardo Wolf, destaca o momento presente e aponta que o maior desafio do presidente eleito, Jair Bolsonaro, é fazer com que o seu governo seja em reflexo das expectativas do povo brasileiro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Wolf - 06-11-18
Já os entrevistados Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR e Karel Luketic, analista-chefe da XP Investimentos, falam das perspectivas para 2019 na política e na economia. Todos os entrevistados participaram nesta terça-feira (06) do evento Fórum Liberdade e Democracia Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Mufarej e Karel Luketic - 06-11-18

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