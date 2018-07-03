O Brasil enfrentará a Bélgica nas Quartas de Final

Após avançar na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira já tem o próximo adversário definido: a Bélgica. O Brasil venceu o México por 2 a 0, em Samara, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo, partida que será disputada na próxima sexta-feira (06), às 15 horas, na Arena Kazan. A adversária, Bélgica, virou o jogo sobre o Japão. Os japonenses abriram em dois a zero, mas os belgas fecharam o placar em 3 a 2. Confira a análise do comentarista Paulo Sérgio sobre o próximo jogo do Brasil.