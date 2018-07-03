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BRASIL NA COPA

O Brasil enfrentará a Bélgica nas Quartas de Final

O jogo será nesta sexta-feira (06), às 15 horas, na cidade de Kazan

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 11:21

Publicado em 

03 jul 2018 às 11:21
Após avançar na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira já tem o próximo adversário definido: a Bélgica. O Brasil venceu o México por 2 a 0, em Samara, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo, partida que será disputada na próxima sexta-feira (06), às 15 horas, na Arena Kazan. A adversária, Bélgica, virou o jogo sobre o Japão. Os japonenses abriram em dois a zero, mas os belgas fecharam o placar em 3 a 2. Confira a análise do comentarista Paulo Sérgio sobre o próximo jogo do Brasil.
Entrevista - Patricia Vallim - Paulo Sérgio - 03-07-18

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