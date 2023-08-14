O ambiente de inovação no agro: cenário atual, desafios e perspectivas

Agro, campo, agronegócio Crédito: Pixabay

O agronegócio brasileiro é o setor que mais tem atraído interesse de investidores e empreendedores interessados em levar inovação. Prova disso é o número crescente de novas empresas de base tecnológica em atuação no país, as chamadas agtechs ou startups do agro. Levantamento realizado pela Embrapa mapeou em 2022 mais de 1700 empresas em atuação, um crescimento de 7,5% em relação ao ano anterior. Este é o cenário em destaque que será abordado pelo jornalista especializado em agronegócio, Cassiano Ribeiro, editor-chefe na Revista Globo Rural e comentarista na Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Cassiano Ribeiro - 14-08-23

Os dias 17 e 18 de agosto prometem ser de muita inovação, tecnologia, conteúdo e oportunidades para o agronegócio capixaba com mais uma edição do TecnoAgro. Com o objetivo de discutir e analisar tendências de produtividade e sustentabilidade, o evento realizado pela Rede Gazeta.

Montada no Conceição Hall, espaço que vai abrigar o evento em Linhares, a estrutura de videocast promete trazer mais dinamismo e interação com os participantes do evento, que serão convidados para bate-papos repercutindo informações relevantes e atualizadas, tanto da programação quanto demais assuntos que movimentam o agronegócio.

SERVIÇO

TecnoAgro 2023

Data: 17 e 18 de agosto de 2023