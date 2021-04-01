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METEOROLOGIA

Nuvens de tempestade com granizo se espalharam pelo ES; entenda

O entrevistado é o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 15:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 abr 2021 às 15:54
Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
A passagem de um canal de umidade pelo Espírito Santo, associado a uma frente fria, causou os temporais que atingiram o Estado nesta quinta-feira (31). O coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, afirmou que foram registrados mais de 60 mil raios e rajadas de vento que oscilaram entre 40 km/h e 60 km/h na Grande Vitória. O eixo central da Terceira Ponte, a ventania atingiu 117 km/h. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Hugo Ramos explicou também porque choveu granizo em território capixaba, inclusive na região metropolitana. Ouça:

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