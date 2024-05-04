Nunca pegar Sol? Entenda se hábito de Madonna é recomendado

A cantora Madonna comemorará 40 anos de carreira com o show de encerramento da "The Celebration Tour", neste sábado (4), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hospedada no hotel Copacabana Palace desde a última segunda (29), a diva pop não se deixou levar pelo clima da Cidade Maravilhosa e evitou até aparecer na janela para ver os fãs. A medida segue uma máxima da artista que, aos 65 anos, não se expõe ao Sol para proteger a saúde de sua pele. Em entrevista à CBN Vitória, a dermatologista Mariana Machado explica se o hábito da cantora é indicado. Ouça a conversa completa!
