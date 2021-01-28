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VACINAÇÃO NO ES

Números do "vacinômetro" estão sendo contabilizados manualmente

O entrevistado é o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 11:31

Publicado em 

28 jan 2021 às 11:31
"Vacinômetro" foi lançado na terça-feira (26/01) Crédito: Governo ES/Reprodução
Desde terça-feira (26), os capixabas podem acompanhar a vacinação contra a covid-19 em tempo real. O Painel Covid-19, do governo estadual, passou a disponibilizar o número de vacinas recebidas pelo Estado, a quantidade distribuída e aplicada pelos municípios. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, destacou que o Espírito Santo foi o primeiro estado a implantar uma estrutura completa de dados de vacinação e explicou que os números estão sendo tabulados manualmente, por conta da ausência de um sistema nacional disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Ouça a entrevista:
Entrevista - Patricia Vallim - Edmar Camatai - 28-01-21.mp3
Até às 10h30 desta quinta-feira (28), o Painel de Vacinação registrava 153.020 doses recebidas pelo Estado; 82.862 doses distribuídas; e 29.602 doses aplicadas. Para acessar o painel, clique aqui!

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