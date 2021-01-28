Números do "vacinômetro" estão sendo contabilizados manualmente

Desde terça-feira (26), os capixabas podem acompanhar a vacinação contra a covid-19 em tempo real. O Painel Covid-19, do governo estadual, passou a disponibilizar o número de vacinas recebidas pelo Estado, a quantidade distribuída e aplicada pelos municípios. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, destacou que o Espírito Santo foi o primeiro estado a implantar uma estrutura completa de dados de vacinação e explicou que os números estão sendo tabulados manualmente, por conta da ausência de um sistema nacional disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Ouça a entrevista: