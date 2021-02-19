Números apontam para desaceleração da transmissão da Covid-19 no ES

A taxa de transmissão do novo coronavírus registrou pequena redução no final de janeiro. É o que aponta o diretor de Integração e Projetos Especiais da Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, com base nos dados atualizados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE). O Rt passou de 0,89 para 0,74. Na prática, o número significa que 100 pessoas transmitem o vírus para outras 74. Em entrevista à CBN, Pablo explicou que os números representam uma desaceleração da transmissibilidade da Covid-19 no Estado, mas destacou que o indicador não permite aos capixabas flexibilizarem os cuidados relativos à pandemia. Ouça: