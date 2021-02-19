Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Números apontam para desaceleração da transmissão da Covid-19 no ES
RT ESTÁ EM 0,74

Números apontam para desaceleração da transmissão da Covid-19 no ES

O entrevistado é o diretor de Integração e Projetos Especiais da Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 17:44

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

19 fev 2021 às 17:44
Coronavírus Crédito: Arte Geraldo Neto
A taxa de transmissão do novo coronavírus registrou pequena redução no final de janeiro. É o que aponta o diretor de Integração e Projetos Especiais da Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, com base nos dados atualizados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE). O Rt passou de 0,89 para 0,74. Na prática, o número significa que 100 pessoas transmitem o vírus para outras 74. Em entrevista à CBN, Pablo explicou que os números representam uma desaceleração da transmissibilidade da Covid-19 no Estado, mas destacou que o indicador não permite aos capixabas flexibilizarem os cuidados relativos à pandemia. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Pablo Lira - 19-02-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados