Número de passageiros no Transcol caiu apenas 20% na quarentena

Mesmo com o Espírito Santo em quarentena, desde a última quinta-feira (18), a população capixaba que depende do transporte público para se locomover continua se queixando de aglomeração nos ônibus do sistema Transcol e falta de respeito às medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Mas, segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, o Transcol está circulando com 100% da frota nas ruas para diminuir as aglomerações e interações - cerca de 1.400 coletivos no horário de pico. Em entrevista nesta terça-feira (23) à CBN Vitória, Damasceno revelou que a redução no número de passageiros nestes primeiros dias de quarentena foi de apenas 20%.