Número de inscritos para CNH Social já passou de 8,2 mil, diz Detran

CNH Crédito: Reprodução/Pixabay

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) abriu, nesta segunda-feira (28), as inscrições para preencher as 4.500 vagas da segunda fase do programa CNH Social em 2020. O programa oferece carteiras de motorista de graça no Estado, possibilitando a primeira habilitação ou, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria no documento. O diretor do órgão, Givaldo Vieira, em entrevista ao CBN Cotidiano, disse que em somente quatro horas, foram registradas 8.271 inscrições no site. Ouça a entrevista completa!

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>>> TIRE SUAS DÚVIDAS:

- As vagas: As 4.500 vagas são para candidatos à Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), para condutores já habilitados que querem fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) e para a adição de categoria A ou B.

- Requisitos: O candidato precisa ter 18 anos completos no momento da inscrição, residir no Espírito Santo, ter renda familiar de até dois salários mínimos e não estar judicialmente impedido de possuir a CNH.

Serão reservadas 5% das vagas para as pessoas com deficiência, desde que a deficiência informada no cadastro não impeça a obtenção da CNH na forma da legislação de trânsito vigente. Todas as informações inseridas na inscrição pelo candidato devem conferir, precisamente, com as informações do Cadastro Único. O resultado da seleção será informado no dia 13 de outubro, às 12h, também no site do Detran|ES.

Para aqueles candidatos que não forem selecionados nessa lista, haverá uma nova oportunidade de ser contemplado. No dia 16 de novembro, às 12h, será divulgada uma chamada única de suplentes no site do Detran|ES. O objetivo é preencher as vagas remanescentes após desclassificação de candidatos que não respeitarem prazos estabelecidos no processo de Habilitação. No ano passado, 1,2 mil suplentes foram chamados nas duas fases do programa.

- Funcionamento: 2ª fase

Inscrições on-line: de 12h do dia 28/09 até 23h59 do dia 07/10