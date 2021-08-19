Número de ciclistas no ES cresceu na pandemia, segundo presidente da Federação

19 de agosto é marcado pelo Dia Nacional do Ciclista Crédito: Fernando Madeira

O dia 19 de agosto marca a lembrança do Dia Nacional do Ciclista. A data foi criada como forma de conscientização após a morte de Pedro Davison, de 25 anos, atropelado por um motorista alcoolizado, em Brasília, no dia 19 de agosto de 2006. Até hoje, no entanto, quem opta pelo modal enfrenta muitos desafios, como a falta de ciclovias e a insegurança. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo (FESC), Marcos Paulo Silva Duarte, afirmou que o número de ciclistas cresceu no Estado durante a pandemia. Para ele, a falta de conhecimento e respeito por parte dos motoristas ainda é um dos grandes problemas enfrentados por quem pedala, mas a maior dificuldade é a falta de infraestrutura. Ouça a entrevista completa!

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O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória informa que estimula o uso das bicicletas como modal, pelo benefício que traz para a mobilidade na cidade e, também, para a qualidade de vida dos ciclistas. A malha cicloviária de Vitória é composta por mais de 70 quilômetros de extensão e conta com ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, além das calçadas compartilhadas. A implantação e integração de ciclovias são prioridades da atual gestão no que diz respeito à mobilidade urbana.

No mês passado, em audiência pública, foi aprovado o projeto para a implantação da ciclovia da avenida Rio Branco entre a Ponte Ayrton Senna e a Reta da Penha, dando fim a uma debate de muitos anos. As obras serão licitadas neste segundo semestre.

Também são várias as campanhas educativas sobre o uso seguro das bikes e o respeito aos pedestres e motoristas.

Além disso, bicicletas do projeto Bike Vitória estão disponíveis em estações distribuídas em pontos estratégicos, caracterizando-se como uma solução de meio de transporte para facilitar o deslocamento das pessoas entre os bairros. Desde o início do projeto, já foram mais de 1 milhão de viagens realizadas.

VILA VELHA

Em Vila Velha, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, está nesse momento ouvindo representantes de grupos de ciclistas para alinhar as demandas da categoria a revisão a revisão do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade da cidade (Planmob), para auxiliar nas medidas a serem tomadas de curto e longo prazo.

Atualmente, o município possui 58 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em diversos bairros. Com as novas obras de urbanização que estão em andamento, o município vai passar a ter 62,1 km em 18 meses. A nova malha cicloviária estará nos bairros: Cidade da Barra (632 metros); Santa Paula I (576 metros) e São Conrado (2.084 metros).

Com a revisão do Plano de Mobilidade, a proposta a longo prazo é traçar a meta para que a cidade tenha no futuro mais de 460 quilômetros de trecho viário específico para os ciclistas.

Bike VV

A bicicleta já faz parte da rotina dos moradores de Vila Velha e a cidade está viabilizando novas ciclovias, com planejamento e com novas obras, para que esta realidade seja ampliada, com mais segurança e melhorias. Além das ações de infraestrutura, o município oferta o sistema de bicicletas compartilhadas, o Bike VV, que disponibiliza um total de 200 bicicletas, espalhadas em 20 pontos do município.

Os usuários podem alugar em um ponto e devolver no ponto escolhido como destino final. Para fazer uso, deve se possuir o cartão do usuário Bike VV e inserir na vaga da bicicleta escolhida ou baixar o App Tembici, ou através de um totem com auto atendimento, digitando o código gerado pelo App ou ainda pelo totem, na vaga da bike escolhida.

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec) informa que, atualmente, a malha cicloviária de Cariacica é de aproximadamente 21 km, localizados ao longo das Rodovias José Sette, Leste Oeste, BR 101, BR (faixa compartilhada com pedestres), avenida Alice Coutinho e avenida Vale do Rio Doce (Orla de Cariacica).

A Secretaria Municipal de Obras (Semob) informa que está em construção uma ciclovia na rua da Frincasa, em Nova Brasília, que receberá pavimentação, urbanismo e novas luminárias de LED no percurso. Informa, ainda, a implantação de malha cicloviária na avenida Bernardo Simmer, no bairro Formate. A Semob reforça que, qualquer intervenção em vias públicas da cidade, seja reforma ou construção, se possível, receberá uma ciclovia.

Além disso, o Plano de Mobilidade, que está em tramitação na Câmara de Vereadores, propõe a construção de oito quilômetros de ciclovias e 31 quilômetros de ciclofaixas. Os novos trechos irão integrar a Região de Porto de Santana, Itacibá, Jardim América e Campo Grande. Sendo ainda previstos trechos conectando a região oeste do município (Novo Brasil, Vale dos Reis, Mucuri, Nova Brasília e Itanguá), a região sudeste ( de Jardim Botânico à Jardim América) e a região da grande Flexal, prevendo a integração com o aquaviário em Porto de Santana. O plano propõe, ainda, projetos educativos e de incentivo ao uso de bicicletas, de forma a promover uma utilização segura e pacífica dos espaços urbanos.