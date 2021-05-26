Número de adoções no ES cai 48% em 2020; uso de chamadas de vídeo inova em Vitória

Vinte e cinco de maio, na terça-feira, foi marcado pelo Dia Nacional da Adoção . Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2020, 2.505 crianças e adolescentes foram adotados no Brasil. O número é 18,2% menor do que em 2019, quando foram realizadas 3.062 adoções. Isso porque os processos foram impactados pela pandemia do coronavírus. A nível estadual, foram 140 adoções em 2019 e 73 em 2020. Em 2021, foram 7 crianças capixabas adotadas até agora.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a juíza Lorena Miranda Laranja do Amaral, da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, afirma que precisou adaptar os processo de adoção do início da pandemia. "Fomos nos virando nos 30. No início, ficamos sem saber o que fazer. Mas logo depois as necessidades e as soluções foram surgindo. Alguns encontros foram feitos por vídeo, por exemplo", explica. Em sua vara, ela conseguiu manter um bom índice de adoção: "no total de 2020, foram 20 adoções, com bom índice também de adoção de crianças e adolescentes com deficiência". Ouça a entrevista completa: