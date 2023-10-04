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Saúde

Numanice: confira as regras para doação de sangue no ES

Quem explica é a médica do Hemoes, Belisa Sossai

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 out 2023 às 11:42
Estoques de sangue do Hemoes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Após a campanha de doação de sangue promovida por Ludmilla ser barrada em Minas Gerais, o projeto “Tá no sangue” também foi cancelado no Espírito Santo. Em nota, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (Hemoes), entidade responsável pelas doações de sangue no ES, informou que pretende seguir a orientação do Ministério da Saúde. O show Numanice, de Ludmilla, está marcado para o próximo sábado (7), na Praça do Papa, em Vitória. De acordo com o Hemoes, o cancelamento da ação no ES segue a diretriz do Ministério da Saúde, obedecendo as normativas da Constituição Federal que veda qualquer comercialização de sangue. Segundo o Centro, uma lei conhecida como “Lei do Sangue” também proíbe qualquer tipo de remuneração ou benefício pessoal em troca da doação, ou seja, deve ser voluntária. Em entrevista à CBN Vitória, a média clínica geral do Hemoes, Belisa Sossai, detalha as regras para doação de sangue. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Belisa Sossai - 04-10-23.mp3

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