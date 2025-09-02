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Segurança

Núcleo centraliza dados de câmeras de reconhecimento facial e totens de segurança

Ouça entrevista com o subsecretário de Comando e Inovação da Sesp, Guilherme Pacífico

Publicado em 02 de Setembro de 2025 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 set 2025 às 10:48
Operadora do Ciodes
Operadora do Ciodes Crédito: Sesp/Divulgação
O Governo do Espírito Santo inaugurou um novo núcleo que visa centralizar o atendimento de ocorrências geradas através do uso de recursos tecnológicos, como o Cerco Inteligente e totens de segurança. Os dados destes equipamentos agora serão concentrados no Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR). Com funcionamento 24 horas, os analistas encaminharão as ocorrências às forças de segurança.
Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Comando e Inovação, Guilherme Pacífico, explica como esse núcleo vai ajudar a prevenção de crimes. Ele também fala dos totens de segurança. Dos 40 previstos, oito já estão operando em Cariacica (3), Viana (2), Vitória (2) e Serra (1). A expectativa, segundo o subsecretário, é que, em até duas semanas, todos os totens estejam em funcionamento.  
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Pacífico -02-09-25.mp3

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