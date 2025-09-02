Núcleo centraliza dados de câmeras de reconhecimento facial e totens de segurança

O Governo do Espírito Santo inaugurou um novo núcleo que visa centralizar o atendimento de ocorrências geradas através do uso de recursos tecnológicos, como o Cerco Inteligente e totens de segurança. Os dados destes equipamentos agora serão concentrados no Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR). Com funcionamento 24 horas, os analistas encaminharão as ocorrências às forças de segurança.

Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Comando e Inovação, Guilherme Pacífico, explica como esse núcleo vai ajudar a prevenção de crimes. Ele também fala dos totens de segurança. Dos 40 previstos, oito já estão operando em Cariacica (3), Viana (2), Vitória (2) e Serra (1). A expectativa, segundo o subsecretário, é que, em até duas semanas, todos os totens estejam em funcionamento.