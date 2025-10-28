Novos viadutos em Cariacica prometem reduzir tempo de tráfego no Trevo de Alto Lage

Dois novos viadutos e um mergulhão prometem reduzir o tempo de tráfego de motoristas que circulam diariamente pela região do Trevo de Alto Lage, em Cariacica. A proposta é que sejam construídas duas vias elevadas: uma para quem trafega em direção a Itacibá e outra para quem segue sentido Vila Velha. Além disso, a obra prevê que seja construído um mergulhão conectado à Avenida Mário Gurgel. Para isso, a quantidade de semáforos deve ser reduzida, o que pode garantir fluxo contínuo de Alto Lage a Campo Grande e também no sentido contrário.
As intervenções terão investimentos de R$ 67,6 milhões e serão realizadas pela prefeitura do município em parceira com o Governo do Estado. A licitação está na fase de análise das propostas, mas a estimativa da administração municipal é que as obras comecem ainda em 2025, com prazo de dois anos para conclusão. Em entrevista à CBN Vitoria, o secretário municipal de Obras, Weverton Moraes, conta os detalhes estruturais da obra. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Weverton Moraes - 28-10-25