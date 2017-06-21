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Novos Semáforos terão ajustes em tempo real

Sistema semafórico analógico de Vitória começa a ser substituído por digital nesta quinta-feira

Publicado em 21 de Junho de 2017 às 15:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2017 às 15:14
Semáforos da avenida, que hoje são analógicos, terão sistema digital para melhorar a sincronização Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta
Até o início do próximo ano os semáforos analógicos da Capital serão substituídos por digitais. A primeira mudança começa nesta quinta-feira (22), pela Avenida Beira-Mar, do trecho do Hospital São Lucas, à Avenida Leitão da Silva. As mudanças continuam pela avenidas Reta da Penha, Desembargador Santos Neves, Dante Micheline e a região da Grande Maruípe, de acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Thiago Hoffman. Os semáforos digitais vão permitir que os técnicos façam ajustes na sinalização em tempo real.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 21-06-17

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