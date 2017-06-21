Novos Semáforos terão ajustes em tempo real

Até o início do próximo ano os semáforos analógicos da Capital serão substituídos por digitais. A primeira mudança começa nesta quinta-feira (22), pela Avenida Beira-Mar, do trecho do Hospital São Lucas, à Avenida Leitão da Silva. As mudanças continuam pela avenidas Reta da Penha, Desembargador Santos Neves, Dante Micheline e a região da Grande Maruípe, de acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Thiago Hoffman. Os semáforos digitais vão permitir que os técnicos façam ajustes na sinalização em tempo real.