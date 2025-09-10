Novos radares eletrônicos em Vila Velha começam a multar

Av. Luciano das Neves Av. Saturnino Rangel Mauro, Bairro Praia de Itaparica Crédito: Google Maps

A partir desta quarta-feira (10), seis novos radares eletrônicos instalados em pontos estratégicos de Vila Velha entrarão em operação. Segundo informações da administração municipal, "os equipamentos foram implantados em seis cruzamentos com alto fluxo de veículos e histórico de acidentes. Com a fiscalização eletrônica, os condutores deverão redobrar a atenção quanto aos limites de velocidade e deverão respeitar à sinalização. Em entrevista à CBN Vitória, o subinspetor de Trânsito da Guarda Municipal de Vila Velha, Leandro Rhein, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Pontos onde os equipamentos estão instalados

• Rua Luciano das Neves x Av. Saturnino Rangel Mauro, em Itaparica – limite 60 km/h

• Rua Luciano das Neves x Av. Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica – limite 60 km/h

• Rua Luciano das Neves x Rua Europa, em Divino Espírito Santo – limite 50 km/h

• Rua Castelo Branco x Rua Antônio Ataíde, no Centro – limite 40 km/h

• Rua Antônio Ataíde x Rua Carioca, em Divino Espírito Santo – limite 40 km/h

• Av. Estudante José Júlio de Souza x Rua Deolindo Perim, em Itapuã – limite 40 km/h

Multas

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), se o condutor exceder a velocidade 20% acima do limite, comete uma infração média, acumula 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16. Já aquele que trafega na velocidade de 20% a 50% acima do limite, comete uma infração grave, acumula 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23. Se for 50% do limite é uma infração gravíssima (autossuspensiva), 7 pontos e multa de R$ 880,41.

Além do excesso de velocidade, os radares também detectarão os avanços semafóricos. O condutor que avançar o sinal vermelho comete uma infração gravíssima, acumula 7 pontos e multa de R$ 293,47. Já o condutor que parar sobre a faixa de pedestre no sinal vermelho é uma infração média, o condutor acumula 4 pontos e multa de R$ 130,16.