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Novos quiosques "Asa Delta" podem iniciar funcionamento em março

Ouça entrevista com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Joel Rangel

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 fev 2025 às 10:36
Obras nos quiosques
Obras de revitaliazação dos quiosques da Praia da Costa Crédito: Carlos Alberto Silva
Fechados desde junho de 2024, os seis quiosques "Asa Delta" da orla da Praia da Costa, em Vila Velha, estão na fase de acabamento e instalações elétricas. A previsão é que os novos espaços sejam entregues em março próximo. Os três quiosques localizados próximos à Avenida Champagnat funcionarão como um único espaço, os outros três serão independentes. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Joel Rangel, detalha a reforma. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Joel Rangel - 13-02-25.mp3

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