Novos quiosques "Asa Delta" podem iniciar funcionamento em março

Fechados desde junho de 2024, os seis quiosques "Asa Delta" da orla da Praia da Costa, em Vila Velha, estão na fase de acabamento e instalações elétricas. A previsão é que os novos espaços sejam entregues em março próximo. Os três quiosques localizados próximos à Avenida Champagnat funcionarão como um único espaço, os outros três serão independentes. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Joel Rangel, detalha a reforma. Ouça a conversa completa!