Novos prédios só poderão projetar sombra na orla após às 16h, no sol de inverno

Imagem aérea da orla de Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

A Justiça Federal aprovou o plano de contenção de sombreamento na faixa de areia das praias de Vila Velha, apresentado pelo Executivo municipal ao Ministério Público Federal (MPF). O texto aprovado vale para toda extensão da orla canela-verde ainda sem empreendimentos imobiliários. Entre as regras estão os limites máximos que as novas construções devem respeitar para que os projetos sejam aprovados pela Prefeitura.

Além de metragem, os projetos deverão respeitar uma outra regra. Só será admitida projeção de sombra na orla após às 16h, no sol de inverno ou quando a sombra provocada estiver completamente contida dentro de sombra já projetada por edificações vizinhas ou elementos naturais. Todos os novos empreendimentos ficarão ainda condicionados a realizar um plano de recuperação da restinga na área de influência direta do empreendimento, quando da aprovação do licenciamento. Quem traz os detalhes é Flávio Harduim, arquiteto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Flavio Harduim - 16-05-22

No trecho entre a Praia da Sereia, na Praia da Costa, e a praia de Coqueiral de Itaparica, as alturas ficam limitadas entre 7 e 10 metros. Da Barra do Jucu até Nova Ponta da Fruta, o limite de altura de novos empreendimentos será de 12 metros na quadra mais próxima da praia, crescendo para 18 metros na segunda quadra da praia; 30 metros na terceira quadra da praia e 42 metros a partir da quarta quadra da praia, não podendo fazer sombras na faixa de areia antes das 16h, durante sol de inverno.