Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Novos prédios só poderão projetar sombra na orla após às 16h, no sol de inverno
Em Vila Velha

Novos prédios só poderão projetar sombra na orla após às 16h, no sol de inverno

Quem explica é o arquiteto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Flavio Harduim

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mai 2022 às 10:50
Imagem aérea da orla de Vila Velha
Imagem aérea da orla de Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
A Justiça Federal aprovou o plano de contenção de sombreamento na faixa de areia das praias de Vila Velha, apresentado pelo Executivo municipal ao Ministério Público Federal (MPF). O texto aprovado vale para toda extensão da orla canela-verde ainda sem empreendimentos imobiliários. Entre as regras estão os limites máximos que as novas construções devem respeitar para que os projetos sejam aprovados pela Prefeitura.
Além de metragem, os projetos deverão respeitar uma outra regra. Só será admitida projeção de sombra na orla após às 16h, no sol de inverno ou quando a sombra provocada estiver completamente contida dentro de sombra já projetada por edificações vizinhas ou elementos naturais. Todos os novos empreendimentos ficarão ainda condicionados a realizar um plano de recuperação da restinga na área de influência direta do empreendimento, quando da aprovação do licenciamento. Quem traz os detalhes é Flávio Harduim, arquiteto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Flavio Harduim - 16-05-22
No trecho entre a Praia da Sereia, na Praia da Costa, e a praia de Coqueiral de Itaparica, as alturas ficam limitadas entre 7 e 10 metros. Da Barra do Jucu até Nova Ponta da Fruta, o limite de altura de novos empreendimentos será de 12 metros na quadra mais próxima da praia, crescendo para 18 metros na segunda quadra da praia; 30 metros na terceira quadra da praia e 42 metros a partir da quarta quadra da praia, não podendo fazer sombras na faixa de areia antes das 16h, durante sol de inverno.
Caberá também às construtoras apresentar estudo de sombreamento elaborado no mínimo com gráfico de projeção da sombra, indicando qual programa foi utilizado, acompanhado de relatório fotográfico da edificação na faixa de praia com projeto da planta da área e Anotação de Responsabilidade Técnica do estudo (ART ou RRT), sendo auto declaratório e de total responsabilidade das empresas a confecção do estudo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados