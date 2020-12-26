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MERCADO DE TRABALHO

Novos modelos de trabalho adotados na pandemia vão permanecer em 2021

Ouça entrevista com a especialista em recrutamento e seleção Eliane Catalano

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 11:18

Publicado em 

26 dez 2020 às 11:18
Em 2020, a palavra que definiu o mercado de trabalho foi reinvenção. Milhares de trabalhadores precisaram trocar a atividade presencial pelo remoto, transformando seus próprios lares em escritório. Tiveram que adaptar as suas rotinas e formatos dentro do ambiente ocupacional. É sobre esses novos modelos de trabalho que pautaram esse ano e que devem adentrar 2021 que a jornalista Patrícia Vallim conversou com a especialista em recrutamento e seleção Eliane Catalano. Ela explica como esse novo normal deve continuar funcionando para os empregados e empregadores. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Eliane Catalano - 18.28s - 26-12-20.mp3

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