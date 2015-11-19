Novos laços indutivos nos semáforos de cruzamentos de Vitória serão instalados

Em uma nova tentativa de otimizar o trânsito na Capital, serão instalados novos laços indutivos em cruzamentos importantes da cidade. Os laços são equipamentos que fazem a contagem de veículos que trafegam nas vias em tempo real, de acordo com a massa e a velocidade. É um sistema inteligente que “dá preferência” às vias com maior movimento de veículos.

A partir da contagem, o semáforo se programa automaticamente, de acordo com a demanda de carros da via. Dessa forma, se uma via está recebendo muitos veículos em um determinado momento do dia, ajustes automáticos são feitos, por meio dos sinais, para que o tempo de onda verde dessa via sobrecarregada seja prolongado. Com isso, há a máxima otimização da programação semafórica, gerando mais fluidez no trânsito, explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.