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Cidades

Novos laços indutivos nos semáforos de cruzamentos de Vitória serão instalados

Com o sistema, há a máxima otimização da programação semafórica, na tentiva de gerar mais fluidez no trânsito nos horários de pico

Publicado em 19 de Novembro de 2015 às 14:28

Publicado em 

19 nov 2015 às 14:28
Em uma nova tentativa de otimizar o trânsito na Capital, serão instalados novos laços indutivos em cruzamentos importantes da cidade. Os laços são equipamentos que fazem a contagem de veículos que trafegam nas vias em tempo real, de acordo com a massa e a velocidade. É um sistema inteligente que “dá preferência” às vias com maior movimento de veículos.
A partir da contagem, o semáforo se programa automaticamente, de acordo com a demanda de carros da via. Dessa forma, se uma via está recebendo muitos veículos em um determinado momento do dia, ajustes automáticos são feitos, por meio dos sinais, para que o tempo de onda verde dessa via sobrecarregada seja prolongado. Com isso, há a máxima otimização da programação semafórica, gerando mais fluidez no trânsito, explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lenise Loureiro - 19-11-15

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