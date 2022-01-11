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Produtividade

Novos guindastes devem aumentar capacidade do Porto de Vitória

Os guindastes vão ampliar a produtividade das operações de carga e descarga nos berços 203 e 204, localizados em Capuaba.

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:49

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

11 jan 2022 às 12:49
Porto de Vitória
Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
O Terminal de Vila Velha (TVV) adquiriu dois novos guindastes que vão aumentar a capacidade de movimentação do porto. Fabricados pela alemã Liebherr, os guindastes Mobile Harbour Crane (MHC) já foram entregues e devem começar a operar em janeiro. É o que explica o diretor do TVV, Ilson Hulle, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Ilson Hulle - 11-01-22
Os guindastes vão ampliar a produtividade das operações de carga e descarga nos berços 203 e 204, localizados em Capuaba. Segundo o diretor, haverá aumento de 385% na capacidade de içamento do terminal, incremento mínimo de 16% na movimentação, além de novas oportunidades de cargas para o Espírito Santo. No último ano, o Porto de Vitória atingiu 8,15 milhões de toneladas.

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