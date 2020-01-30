Novos empreendimentos devem atender pessoas com deficiência; entenda

Já está valendo o decreto 9.451/2018, que regulamenta o artigo 58 da Lei Brasileira de Inclusão – LBI (Lei 13.146/2015), obrigando novos empreendimentos residenciais a incorporarem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. A medida é válida para novas unidades residenciais com regramento específico, com exceção de habitações de interesse social. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com Heliomar Venancio, conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES). Em destaque na conversa vamos entender o que muda na prática e os gastos que também estão atrelados à legislação. Conforme a nova legislação, as novas moradias deverão apresentar características construtivas que viabilizem sua adaptação interna para uma unidade acessível, sem afetar estrutura e instalações prediais.