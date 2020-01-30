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Novos empreendimentos devem atender pessoas com deficiência; entenda

As construtoras e incorporadoras estão proibidas de cobrarem valores adicionais pelos serviços

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 13:59

Publicado em 

30 jan 2020 às 13:59
Já está valendo o decreto 9.451/2018, que regulamenta o artigo 58 da Lei Brasileira de Inclusão – LBI (Lei 13.146/2015), obrigando novos empreendimentos residenciais a incorporarem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. A medida é válida para novas unidades residenciais com regramento específico, com exceção de habitações de interesse social. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com Heliomar Venancio, conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES). Em destaque na conversa vamos entender o que muda na prática e os gastos que também estão atrelados à legislação. Conforme a nova legislação, as novas moradias deverão apresentar características construtivas que viabilizem sua adaptação interna para uma unidade acessível, sem afetar estrutura e instalações prediais.
No caso de empreendimentos projetados com sistema construtivo que não permita futuras alterações, como alvenaria estrutural, é determinado que 3% do total de apartamentos apresentem características da unidade acessível, independentemente de haver demanda posterior. A lei determina, ainda que os compradores dos imóveis podem solicitar à construtora, por escrito, até o início da obra, a adaptação razoável de sua unidade, informando sobre os itens de sua escolha para instalação na residência. As construtoras e incorporadoras estão proibidas de cobrarem valores adicionais pelos serviços. Também é definido que 2% das vagas de garagem ou estacionamento vinculadas ao empreendimento sejam reservadas para veículos que transportam pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Heliomar Venâncio - 30-01-20

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