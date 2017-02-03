Novos embates no Capixabão deste final de semana

No Arquibancada CBN desta sexta-feira (03), os jornalistas André Rodrigues e Kaique Dias falam sobre os jogos da segunda rodada do Capixabão. São cinco confrontos neste fim de semana, com destaque para o jogo entre Desportiva e Espírito Santo, transmitido ao vivo pela
TV Gazeta
. A partida acontece no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, às 17 horas da tarde deste domingo (5).
Arquibancada CBN - 03-02-17.mp3
Confira todos os confrontos do final de semana
- Doze x Rio Branco - Sábado às 16 horas no Estádio José Olívio Soares, em Itapemirim
- Tupy x Real Noroeste - Sábado às 16 horas no Estádio Salvador Costa, em Vitória
- Linhares x Atlético Itapemirim - Sábado às 17 horas no Estádio Conilon, em Jaguaré
- São Mateus x Vitória - Domingo às 17 horas no Estádio Sernamby, em São Mateus
- Desportiva x Espírito Santo - Domingo às 17 horas no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (Com transmissão da TV Gazeta)