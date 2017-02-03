Novos embates no Capixabão deste final de semana

No Arquibancada CBN desta sexta-feira (03), os jornalistas André Rodrigues e Kaique Dias falam sobre os jogos da segunda rodada do Capixabão. São cinco confrontos neste fim de semana, com destaque para o jogo entre Desportiva e Espírito Santo, transmitido ao vivo pela

TV Gazeta

. A partida acontece no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, às 17 horas da tarde deste domingo (5).

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Confira todos os confrontos do final de semana

- Doze x Rio Branco - Sábado às 16 horas no Estádio José Olívio Soares, em Itapemirim

- Tupy x Real Noroeste - Sábado às 16 horas no Estádio Salvador Costa, em Vitória

- Linhares x Atlético Itapemirim - Sábado às 17 horas no Estádio Conilon, em Jaguaré

- São Mateus x Vitória - Domingo às 17 horas no Estádio Sernamby, em São Mateus