Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MERCADO IMOBILIÁRIO

Novo teto de financiamento vai incrementar vendas de imóveis

A expectativa é da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 12:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 ago 2018 às 12:22
Para impulsionar o mercado de construção civil o governo federal flexibilizou as regras para empréstimo imobiliário pelos bancos e elevou o teto do financiamento de imóveis dentro do Sistema Financeiro da Habitação. Atualmente, o limite é de R$ 950 mil para alguns estados e a partir do próximo ano chegará a R$ 1,5 milhão. 
O aumento vai permitir que mais famílias possam utilizar o FGTS para a compra da casa própria. Esta é a expectativa do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES),Sandro Carlesso.  
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sandro Carlesso - 15-08-18
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados