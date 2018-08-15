Novo teto de financiamento vai incrementar vendas de imóveis

Para impulsionar o mercado de construção civil o governo federal flexibilizou as regras para empréstimo imobiliário pelos bancos e elevou o teto do financiamento de imóveis dentro do Sistema Financeiro da Habitação. Atualmente, o limite é de R$ 950 mil para alguns estados e a partir do próximo ano chegará a R$ 1,5 milhão.
O aumento vai permitir que mais famílias possam utilizar o FGTS para a compra da casa própria. Esta é a expectativa do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES),Sandro Carlesso.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sandro Carlesso - 15-08-18