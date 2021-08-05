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Segurança

Novo superintendente da PF diz que 'posse de armas é responsabilidade muito grande para o cidadão'

Ouça entrevista com o delegado da Polícia Federal, Eugênio Ricas

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 ago 2021 às 11:23
Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Eugênio Ricas, superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O delegado Eugênio Ricas é o novo superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. Ricas estava como adido da PF nos Estados Unidos e já atuou enquanto secretário estadual da Justiça e secretário estadual de Controle e Transparência do Espírito Santo. A posse aconteceu nesta quarta-feira (4), em uma cerimônia restrita a autoridades. A portaria com a designação de Eugênio Ricas para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União, em julho deste ano. Em entrevista à CBN Vitória o superintendente detalha suas prioridades à frente da instituição. Na posse ele destacou, por exemplo, que "não podemos, como Polícia Federal que somos, nos afastar de nossa maior vocação e, sem dúvida, uma de nossas principais atribuições constitucionais que é o combate ao desvio de recursos públicos, combate a corrupção". Ricas também fala sobre o aumento pela busca por porte de armas no Brasil e como enfrentar o tráfico de armas e drogas no Espírito Santo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eugenio Ricas - 05-08-21
Eugênio Ricas disse que a posse de armas, normalmente, não é o melhor caminho para a própria segurança do cidadão de bem. "Normalmente não é o melhor caminho. O policial tem a obrigação de andar armado porque faz parte do trabalho dele. Ele precisa atuar em caso de flagrante, mas o cidadão de bem não tem essa responsabilidade".

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