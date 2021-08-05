Novo superintendente da PF diz que 'posse de armas é responsabilidade muito grande para o cidadão'

O delegado Eugênio Ricas é o novo superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. Ricas estava como adido da PF nos Estados Unidos e já atuou enquanto secretário estadual da Justiça e secretário estadual de Controle e Transparência do Espírito Santo. A posse aconteceu nesta quarta-feira (4), em uma cerimônia restrita a autoridades. A portaria com a designação de Eugênio Ricas para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União, em julho deste ano. Em entrevista à CBN Vitória o superintendente detalha suas prioridades à frente da instituição. Na posse ele destacou, por exemplo, que "não podemos, como Polícia Federal que somos, nos afastar de nossa maior vocação e, sem dúvida, uma de nossas principais atribuições constitucionais que é o combate ao desvio de recursos públicos, combate a corrupção". Ricas também fala sobre o aumento pela busca por porte de armas no Brasil e como enfrentar o tráfico de armas e drogas no Espírito Santo.