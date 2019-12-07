Novo sistema vai mostrar andamento de denúncias de corrupção no ES

Corrupção Crédito: Paulo Pampolin

A partir desta segunda-feira (9), data em que é celebrado o Dia Internacional de Combate à Corrupção, os capixabas passam a contar com um canal exclusivo para fazer denúncias de corrupção. Chamado de "Disque #ESSemCorrupção", o sistema funcionará pelo telefone 0800 022 1117. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência, explica que o número é vinculado à Ouvidoria-Geral do Estado. Com a linha direta criada pela Subsecretaria de Transparência da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), a população vai poder denunciar casos como tentativas de suborno, desvio de recursos, funcionários-fantasmas ou fraudes em compras públicas.

"Solicitação de propina, fraudes ou favorecimento em licitações, funcionários-fantasmas e recebimento de vantagem indevida; irregularidades cometidas por empresas durante participação em licitações públicas, como fraudes, oferecimento de vantagem ilícita e conluio, e desvio de conduta por parte de pessoas físicas ou jurídicas para obter vantagens indevidas do Estado. Exemplo: uma empresa que oferece dinheiro a um servidor para acelerar um processo ou evitar uma multa", explica Camata ao falar do objetivo do sistema.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin -Edmar Camata - 07-12-19

Como vai funcionar?

- O denunciante terá a garantia do sigilo dos seus dados, e a ligação, que poderá ser feita por meio de telefone fixo ou de celular, não terá custo. O serviço funcionará de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, e o atendimento será feito por uma equipe formada por auditores do Estado. O objetivo é obter o maior número possível de informações sobre a denúncia, para agilizar a apuração;

- O prazo para que o cidadão receba um retorno sobre as providências que foram tomadas a respeito da irregularidade denunciada é de no máximo 60 dias. Cada ligação recebida vai gerar um registro no sistema da Ouvidoria-Geral e um número de protocolo, por meio do qual o denunciante poderá receber informações sobre a apuração. Com o protocolo em mãos, o cidadão poderá ainda anexar fotos, documentos ou áudios que comprovem a denúncia, utilizando o site da Ouvidoria-Geral;

- A apuração das irregularidades também seguirá um fluxo diferenciado. Todas as denúncias serão inicialmente encaminhadas ao Laboratório de Dados, Análise e Tecnologia Aplicada à Auditoria (LAB.Data) da Secont. O LAB.Data fará uma checagem nos bancos de dados que constam em suas bases para verificar as informações (por exemplo, o órgão ao qual o servidor denunciado é vinculado, ou se a empresa sob suspeita já tem contratos com o Estado) e elaborará um levantamento preliminar;

- Esse levantamento será analisado pela Comissão de Avaliação, para que os membros da comissão encaminhem uma recomendação ao secretário de Controle e Transparência, com base nos indícios apontados. A recomendação poderá ser a de prosseguir com a apuração na instância cabível ou de arquivar a denúncia, pela ausência de elementos que a sustentem. A Comissão de Avaliação é composta pela coordenação de Ouvidoria-Geral; pelos subsecretários de Transparência; de Controle; de Integridade Pública e Governamental; e pelo corregedor-geral do Estado.