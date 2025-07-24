Novo sistema de macrodrenagem promete dar fim a alagamentos em Viana

A construção de um novo sistema de macrodrenagem em Marcílio de Noronha, em Viana, visando a extinção dos alagamentos às margens da BR 101. Este é um dos investimentos que foram anunciados pela prefeitura num pacote de investimentos de R$ 100 milhões em infraestrutura e mobilidade urbana, educação e bem-estar animal, em recordação ao aniversário de 163 anos da cidade. Segundo informações da administração municipal, o novo sistema de macrodrenagem utiliza a tecnologia "tunnel liner", que permite a construção subterrânea sem interferir na superfície, ou seja, sem impactar o trânsito, com um investimento de R$ 46.938.897,94. Como vai funcionar? "A estrutura capta as águas da chuva a partir do km 298 da BR 101, passando por baixo da rodovia, na altura da Avenida Espírito Santo, com lançamento final no Rio Formate", informa a prefeitura. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Wanderson Bueno, detalha este e outros investimentos. Ouça a conversa completa!