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Cidades

Novo sistema de macrodrenagem promete dar fim a alagamentos em Viana

Ouça entrevista com o prefeito do município, Wanderson Bueno

Publicado em 24 de Julho de 2025 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 jul 2025 às 10:59
Wanderson Bueno, prefeito de Viana
Wanderson Bueno, prefeito de Viana Crédito: Ricardo Medeiros
A construção de um novo sistema de macrodrenagem em Marcílio de Noronha, em Viana, visando a extinção dos alagamentos às margens da BR 101. Este é um dos investimentos que foram anunciados pela prefeitura num pacote de investimentos de R$ 100 milhões em infraestrutura e mobilidade urbana, educação e bem-estar animal, em recordação ao aniversário de 163 anos da cidade. Segundo informações da administração municipal, o novo sistema de macrodrenagem utiliza a tecnologia "tunnel liner", que permite a construção subterrânea sem interferir na superfície, ou seja, sem impactar o trânsito, com um investimento de R$ 46.938.897,94. Como vai funcionar? "A estrutura capta as águas da chuva a partir do km 298 da BR 101, passando por baixo da rodovia, na altura da Avenida Espírito Santo, com lançamento final no Rio Formate", informa a prefeitura. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Wanderson Bueno, detalha este e outros investimentos. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - WANDERSON BUENO - 24-07-25

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