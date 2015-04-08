Novo serviço vai monitorar discriminação e preconceito na internet

O governo federal lançou, nesta terça-feira (7), o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na internet. Entre as ações está o lançamento do site Humaniza Redes. O objetivo é ajudar a criar um ambiente virtual livre de discriminação e preconceito.O Humaniza Redes visa a garantir mais segurança no ambiente virtual, principalmente para crianças e adolescentes, além de auxiliar o enfrentamento de violações de direitos humanos que ocorrem online, de acordo com a Agência Brasil. A iniciativa será composta por três eixos de atuação: denúncia, prevenção e segurança.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o mestre em Direito e professor da FDV, Caleb Salomão Pereira, comenta a iniciativa pública no enfrentamento ao racismo, violência contra a mulher e proteção de crianças e adolescentes no ambiente da internet. Ouça a entrevista.