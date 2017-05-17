Novo secretário quer aproximar guarda do cidadão comum

Aproximar mais a guarda municipal do cidadão e aliar as informações de inteligência com as ações de prevenção. Estas são as metas para se reduzir a violência em Vila Velha, anunciadas pelo novo secretário de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich Junior.
O militar, que é especialista em Segurança Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), já comandou o 1º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, atuou no Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana (CPOM) e foi comandante geral da Polícia Militar entre 2009 e 2010. Emmerich assume a pasta em Vila Velha nesta quinta-feira (18).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Oberacy Emerich Jr. - 17-05-17