Novo secretário de Saúde do ES aponta prioridades e desafios na pasta

O deputado estadual Tyago Hoffmann deixou o cargo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e assumiu o comando da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), tomando posse como secretário de Estado no último dia 6. Economista e mestre na área pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), já atuou como secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico (2021-2022), da Casa Civil (2013-2014), de Governo (2012-2013), além de subsecretário para Assuntos Administrativos e Financeiros na Saúde (2012). Em entrevista à CBN Vitória, Hoffmann aponta os desafios e prioridades para sua gestão na Saúde. Entre os destaques, a Sesa anunciou, neste ano, o lançamento da meta para oferta de 1,9 milhão de consultas e exames especializados em 2025. Na área da tecnologia, sobre o uso de Inteligência Artificial (IA) na Sesa, com o desenvolvimento de software, iniciado ainda este ano, para realizar o processo de digitalização das Farmácias Cidadãs. Outro ponto de destaque é o enfrentamento às arboviroses. Ouça a conversa completa!