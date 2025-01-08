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SESA

Novo secretário de Saúde do ES aponta prioridades e desafios na pasta

Tyago Hoffmann se licenciou da Assembleia e assumiu o comando da Sesa esta semana

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 11:38

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 jan 2025 às 11:38
Deputado estadual Tyago Hoffmann
Deputado estadual licenciado Tyago Hoffmann Crédito: Ellen Campanharo/Ales
O deputado estadual Tyago Hoffmann deixou o cargo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e assumiu o comando da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), tomando posse como secretário de Estado no último dia 6. Economista e mestre na área pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), já atuou como secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico (2021-2022), da Casa Civil (2013-2014), de Governo (2012-2013), além de subsecretário para Assuntos Administrativos e Financeiros na Saúde (2012). Em entrevista à CBN Vitória, Hoffmann aponta os desafios e prioridades para sua gestão na Saúde. Entre os destaques, a Sesa anunciou, neste ano, o lançamento da meta para oferta de 1,9 milhão de consultas e exames especializados em 2025. Na área da tecnologia, sobre o uso de Inteligência Artificial (IA) na Sesa, com o desenvolvimento de software, iniciado ainda este ano, para realizar o processo de digitalização das Farmácias Cidadãs. Outro ponto de destaque é o enfrentamento às arboviroses. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Tyago Hoffmann - 08-01-25.mp3

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