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Felipe Rigoni

Novo secretário de Meio Ambiente aponta desafios da área no ES

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o deputado federal e futuro secretário de Meio Ambiente do Estado, Filipe Rigoni, fala sobre o assunto!

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 18:06

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

04 jan 2023 às 18:06
Deputado federal Felipe Rigoni, eleito pelo PSB, agora integra partido de centro-direita
O deputado federal Felipe Rigoni Crédito: Ricardo Medeiros
O deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil) foi escolhido pelo governador Renato Casagrande (PSB) como novo secretário de Estado do Meio Ambiente. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Rigoni destaca que aceitou o comando da pasta por considerar que Meio Ambiente "é a pauta do século" e elencou as prioridades para a sua gestão na secretária. "Mais resultados e sustentabilidade em nosso Estado. Um dos pontos que destaco é a necessidade da modernização do processo de licenciamento. Estabelecer critérios objetivos e prazos claros. Segunda grande prioridade é o programa 'Reflorestar', além da proteção das nascentes", aponta. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Felipe Rigoni - 04-01-23

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