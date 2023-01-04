Novo secretário de Meio Ambiente aponta desafios da área no ES

O deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil) foi escolhido pelo governador Renato Casagrande (PSB) como novo secretário de Estado do Meio Ambiente. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Rigoni destaca que aceitou o comando da pasta por considerar que Meio Ambiente "é a pauta do século" e elencou as prioridades para a sua gestão na secretária. "Mais resultados e sustentabilidade em nosso Estado. Um dos pontos que destaco é a necessidade da modernização do processo de licenciamento. Estabelecer critérios objetivos e prazos claros. Segunda grande prioridade é o programa 'Reflorestar', além da proteção das nascentes", aponta. Ouça a conversa completa!