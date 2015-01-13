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POLÍTICA

Novo secretário de Agricultura diz que estrutura hídrica é prioridade

O objetivo é contornar o cenário de seca que impacta as cidades e o campo

Publicado em 13 de Janeiro de 2015 às 14:38

Publicado em 

13 jan 2015 às 14:38
Investimentos em estrutura hídrica, com a construção de barragens e reservatórios de água estão entre as prioridades do novo secretário de Agricultura, Octaciano Neto, para contornar o cenário de seca que impacta as cidades e o campo. Dentre as suas propostas está ainda o adensamento do arranjo produtivo, que é a industrialização da da produção agrícola em busca de um maior valor agregado para os produtos capixabas, e a ampliação do crédito rural. Ouça mais detalhes na entrevista abaixo:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Sec Octaciano Neto - 13-01-15

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