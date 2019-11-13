Novo reservatório vai conter alagamentos na César Hilal, em Vitória

Reservatório abaixo do Horto de Maruípe para conter águas da chuva Crédito: Divulgação

O prefeito de Vitória Luciano Rezende anunciou nesta quarta-feira (13) a construção de um reservatório de água na área próxima da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), na Avenida Cesar Hilal, na Capital. A previsão é que a obra tenha início no final de dezembro deste ano. A ideia é fazer um sistema de drenagem para diminuir os impactos da chuva no local - que tem constantes alagamentos, assim como foi feito na Avenida Maruípe.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito explicou o projeto. "É no terreno ao lado da Sedu, no cruzamento com a Leitão da Silva. Vamos fazer como se fosse um "ginásio" no chão, que vai receber a água drenada da região. São 16 mil metros cúbicos de capacidade. E vamos fazer como foi o projeto que está abaixo do Horto de Maruípe", detalhou.

Luciano Rezende explicou que os dados atualizados das autoridades mostrou que Vitória recebeu em 24 horas 195 milímetros de chuva, enquanto o previsto para o mês era de 181 milímetros. Ouça a entrevista:

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