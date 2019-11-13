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LUCIANO REZENDE

Novo reservatório vai conter alagamentos na César Hilal, em Vitória

Prefeito da capital explica que a cidade se recuperou rápido após receber 195 mm de chuva em 24 horas

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 20:12

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 nov 2019 às 20:12
Reservatório abaixo do Horto de Maruípe para conter águas da chuva Crédito: Divulgação
O prefeito de Vitória Luciano Rezende anunciou nesta quarta-feira (13) a construção de um reservatório de água na área próxima da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), na Avenida Cesar Hilal, na Capital. A previsão é que a obra tenha início no final de dezembro deste ano. A ideia é fazer um sistema de drenagem para diminuir os impactos da chuva no local - que tem constantes alagamentos, assim como foi feito na Avenida Maruípe.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito explicou o projeto. "É no terreno ao lado da Sedu, no cruzamento com a Leitão da Silva. Vamos fazer como se fosse um "ginásio" no chão, que vai receber a água drenada da região. São 16 mil metros cúbicos de capacidade. E vamos fazer como foi o projeto que está abaixo do Horto de Maruípe", detalhou.
Luciano Rezende explicou que os dados atualizados das autoridades mostrou que Vitória recebeu em 24 horas 195 milímetros de chuva, enquanto o previsto para o mês era de 181 milímetros. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Luciano Rezende - 13-11-19.mp3
O prefeito também disse que o aplicativo "Vitória Online" que está acessível a toda população também envia alertas para os moradores em caso de avisos da Defesa Civil municipal. E destacou o número para ser acionado em caso de emergência: (27) 98818-4432.

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