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Pandemia

Novo remédio contra a Covid-19 é testado no Brasil

Quem coordena o estudo é o brasileiro Gilmar Reis, professor de medicina da PUC Minas e associado da Universidade McMaster (Canadá)

Publicado em 01 de Março de 2023 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mar 2023 às 11:51
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19
Teste para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay
Cientistas podem ter descoberto um novo remédio que promete ser um forte aliado contra formas graves da Covid-19. Chamado de Interferon lambda, o medicamento reduziu pela metade as chances de um paciente com a doença ser hospitalizado, se mostrou eficiente para anular todas as variantes do vírus e ainda pode ser mais prático e barato que outros remédios já usados. Esse remédio passou por testes no Brasil e quem coordenou o estudo foi o brasileiro Gilmar Reis, professor de medicina da PUC Minas e associado da Universidade McMaster (Canadá). Uma única injeção de Interferon lambda reduziu pela metade as chances de um paciente com Covid ir para o hospital. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Gilmar Reis - 01-03-23.mp3

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