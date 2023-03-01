Novo remédio contra a Covid-19 é testado no Brasil

Cientistas podem ter descoberto um novo remédio que promete ser um forte aliado contra formas graves da Covid-19. Chamado de Interferon lambda, o medicamento reduziu pela metade as chances de um paciente com a doença ser hospitalizado, se mostrou eficiente para anular todas as variantes do vírus e ainda pode ser mais prático e barato que outros remédios já usados. Esse remédio passou por testes no Brasil e quem coordenou o estudo foi o brasileiro Gilmar Reis, professor de medicina da PUC Minas e associado da Universidade McMaster (Canadá). Uma única injeção de Interferon lambda reduziu pela metade as chances de um paciente com Covid ir para o hospital.