Novo projeto divulga os benefícios do uso da bicicleta em Vitória

Setembro é o mês de conscientização sobre a utilização de transporte coletivo e nesta última sexta-feira (21), aconteceu o “Dia Sem Carro”, um dia em que a bicicleta ou o transporte público deveria ser o principal meio de locomoção. Com iniciativa de fomentar o uso de bicicletas e de negócios de maneira sustentável e ainda inspirar o desenvolvimento de atividades partindo da inovação, o projeto Camaleão realiza neste final de semana uma intervenção ciclística nas ruas de Jardim da Penha. A intenção do grupo, junto a ativistas de mobilidade urbana, é de mobilizar e incentivar o uso da bicicleta como importante meio de transporte.

Durante a intervenção ciclista, o grupo pretende passar sua mensagem através da delicadeza das flores. As bicicletas serão decoradas com flores, dando um colorido diferente ao passeio, marcando a chegada do projeto Camaleão ao bairro Jardim da Penha.

Em entrevista ao programa CBN Vitória, Bruno Navarro, Engenheiro Ambiental e representante do Projeto “Camaleão”, avalia que o ambiente urbano deve contemplar essa sustentabilidade. "As pessoas devem respeitar o espaço do ciclista, devem protegê-lo. Os motoristas podem deixar o espaço de um metro e meio de distancia de quem estiver de bicicleta, e não fazer manobras perigosas próximos a quem estiver pedalando. As pessoas nas cidades estão muito nervosas e estressadas, e isso se reflete no trânsito. A mensagem deve ser de harmonia".

Bruno lembra que as cidades da Grande Vitória têm condições de implantar mais ciclovias para que a população tenha a oportunidade e condições de fazer essa opção pela bicicleta com segurança. Ouça a conversa completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fabio Botacim - Bruno Navarro - 23-09-17.mp3