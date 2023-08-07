Novo programa estadual visa controle populacional e bem-estar animal

Pet, cachorro Crédito: Pixabay

Um programa do governo do Espírito Santo vai repassar R$ 5 milhões aos municípios capixabas para garantir o bem-estar animal. Trata-se do Programa Estadual de Bem-Estar Animal, o “Pet Vida”, lançado neste domingo (06). Entre os destaques do programa estão a castração, a vacinação e o resgate de animais vítimas de acidentes e maus-tratos. A iniciativa é considerada uma das mais inovadoras do país, sendo a primeira a utilizar a modalidade “fundo a fundo”, em que o Estado repassa os recursos diretamente para a conta dos municípios. O "Pet Vida" atua em seis eixos centrais: descentralização, educação, saúde animal, atendimento prioritário, controle populacional e cadastro.

Neste primeiro momento, o programa é exclusivo para cães e gatos. Entre os destaques, o Estado vai ofertar a microchipagem de animais, por meio da tecnologia NFC, onde será possível cadastrar todas as informações do animal e tê-las de maneira fácil na palma da mão. Além disso, protetores que vão fazer o acolhimento dos animais devem se cadastrar previamente e receberão remédios, roupa cirúrgica, ração e uma taxa solidária. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Felipe Rigoni - 07-08-23

Atendimento prioritário: inicialmente, o Pet Vida terá como público alvo prioritário os animais errantes, animais de tutores em vulnerabilidade socioeconômica ou inscritos no CadÚnico, animais no entorno de áreas de proteção ambiental e em territórios indígenas.

Controle populacional: dos recursos, 50% do valor será voltado para esterilização, onde 70% será destinado para fêmeas.

Cadastro: o Estado vai ofertar a microchipagem de animais, por meio da tecnologia NFC, onde será possível cadastrar todas as informações do animal e tê-las de maneira fácil na palma da mão. Além disso, protetores que vão fazer o acolhimento dos animais devem se cadastrar previamente e receberão remédios, roupa cirúrgica, ração e uma taxa solidária.