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Pet Vida

Novo programa estadual visa controle populacional e bem-estar animal

Os recursos serão empregados em castração, vacinação e no resgate de animais vítimas de acidentes e maus-tratos

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 ago 2023 às 10:51
Pet, cachorro
Pet, cachorro Crédito: Pixabay
Um programa do governo do Espírito Santo vai repassar R$ 5 milhões aos municípios capixabas para garantir o bem-estar animal. Trata-se do Programa Estadual de Bem-Estar Animal, o “Pet Vida”, lançado neste domingo (06). Entre os destaques do programa estão a castração, a vacinação e o resgate de animais vítimas de acidentes e maus-tratos. A iniciativa é considerada uma das mais inovadoras do país, sendo a primeira a utilizar a modalidade “fundo a fundo”, em que o Estado repassa os recursos diretamente para a conta dos municípios. O "Pet Vida" atua em seis eixos centrais: descentralização, educação, saúde animal, atendimento prioritário, controle populacional e cadastro.
Neste primeiro momento, o programa é exclusivo para cães e gatos. Entre os destaques, o Estado vai ofertar a microchipagem de animais, por meio da tecnologia NFC, onde será possível cadastrar todas as informações do animal e tê-las de maneira fácil na palma da mão. Além disso, protetores que vão fazer o acolhimento dos animais devem se cadastrar previamente e receberão remédios, roupa cirúrgica, ração e uma taxa solidária. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Felipe Rigoni - 07-08-23
Atendimento prioritário: inicialmente, o Pet Vida terá como público alvo prioritário os animais errantes, animais de tutores em vulnerabilidade socioeconômica ou inscritos no CadÚnico, animais no entorno de áreas de proteção ambiental e em territórios indígenas.
Controle populacional: dos recursos, 50% do valor será voltado para esterilização, onde 70% será destinado para fêmeas.
Cadastro: o Estado vai ofertar a microchipagem de animais, por meio da tecnologia NFC, onde será possível cadastrar todas as informações do animal e tê-las de maneira fácil na palma da mão. Além disso, protetores que vão fazer o acolhimento dos animais devem se cadastrar previamente e receberão remédios, roupa cirúrgica, ração e uma taxa solidária.
[fonte: governo do ES]

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